Albuquerque recusa falar em abandono do projecto das Ginjas

O presidente do Governo Regional recusa falar em abandono do projecto de requalificação da Estrada das Ginjas.

Caminho das Ginjas aguarda por novas fontes de financiamento Governo Regional esclarece que canaliza os 11,5 milhões de euros da obra para outros projectos

À margem do Cortejo Trapalhão, Miguel Albuquerque criticou o arrastar dos processos que decorrem na justiça sobre esta matéria e fala da necessidade de realocar os 11,5 milhões de euros previstos a outros projectos, de modo a não perder as verbas europeias no âmbito do PRODERAM.

O líder do Executivo madeirense diz não estar em causa a penalização de São Vicente por ter mostrado 'cartão vermelho' ao PSD/Madeira nas últimas Eleições Autárquicas, dando a vitória ao Chega, e reforça os motivos que justificam a intervenção naquela via de acesso entre São Vicente e o Paul da Serra.