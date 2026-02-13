Depois de 'Luísa Marta', próxima publicação do projecto está quase finalizada

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, apresentou hoje, no Convento de Santa Clara, a edição 'ne varietur' do romance 'Luísa Marta', da autoria de Horácio Bento de Gouveia.

Na ocasião, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, revelou que está já praticamente concluída uma nova obra editorial, no âmbito deste projecto cultural. Segundo o governante, o objectivo passa por estabelecer uma cadência regular de uma publicação por ano.

"Segue-se uma outra obra que está praticamente terminada. Nós queremos a cadência de uma obra por ano. Não foi o que aconteceu entre a primeira e a segunda, mas é o pretendido para a terceira", afirmou.

A próxima edição, intitulada 'Canhenhos da Ilha', deverá ser apresentada publicamente até ao final deste ano, permitindo, assim, recuperar o ritmo de publicação inicialmente previsto.

Já o filho do escritor, Horácio Bento de Gouveia, destacou o "trabalho exaustivo" efectuado por todos os envolvidos para conseguir chegar ao texto concretizado".

A nova edição corresponde integralmente ao manuscrito original do autor, cedido pela família, corrigindo divergências existentes na versão publicada em 1986. Trata-se do último romance escrito por Horácio Bento de Gouveia e integra o projecto editorial iniciado em 2023 com o objectivo de valorizar e recuperar a sua obra literária.

O romance alterna entre ficção e memória autobiográfica, retratando de forma crua e realista as condições de vida no meio rural madeirense durante a primeira metade do século XX.

Esta edição reforça o compromisso do Governo Regional com a preservação da memória literária e a valorização dos autores que melhor retrataram a identidade cultural da Madeira.