USAM apela à participação na manifestação contra a precariedade laboral a 28 de Fevereiro

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) apelou, hoje, através de comunicado, à participação dos trabalhadores na manifestação convocada para 28 de Fevereiro, contra os retrocessos e a manutenção de políticas que empobrecem quem trabalha. A iniciativa arranca pelas 10 horas na Rua do Bom Jesus.

A manifestação vai contar com arruada, que sai da Rua do Bom Jesus, passa pela Ponte do Bom Jesus, Rua 5 de Outubro, Ponte do Bazar do Povo, Largo do Phelps, e Rua Dr. Fernão de Ornelas, a terminar junto à Feira dos Tecidos, onde haverá Intervenção Sindical.

A Jornada de Luta da CGTP, à qual se associa a USAM, pretende uma afirmação colectiva em defesa de "aumentos salariais que recuperem o poder de compra; combate efectivo à precariedade, com vínculos estáveis e direitos garantidos; reforço da contratação colectiva, travando tentativas de desregulação laboral; melhoria das condições de trabalho, com horários dignos e respeito pelos direitos; e serviços públicos fortes, essenciais à coesão social e territorial".

"A USAM sublinha que este pacote laboral, apresentado como modernização, não garante aumentos salariais reais, não combate eficazmente a precariedade, mantém mecanismos que permitem abusos nos horários e continua a desvalorizar a negociação coletiva — pilares fundamentais para a justiça laboral e para a melhoria das condições de vida", aponta.