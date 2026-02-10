Projecto 'Porto Seguro' apoiou cerca de 905 crianças ao nível escolar

O projecto 'Porto Seguro', promovido pela Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira (AFARAM), apoiou cerca de 905 crianças ao nível escolar e, durante o último ano, assegurou consultas de psicologia gratuitas a aproximadamente 12 crianças.

A iniciativa, que foi apoiada pela Fundação BPI | La Caixa – Capacitar e da Câmara Municipal do Funchal, encerra agora por ter sido concluído o financiamento que sustentou o projecto até agora, não sendo possível assegurar a continuidade dos dois postos de trabalho afectos.

"Termina, assim, um trabalho desenvolvido com dedicação, proximidade e impacto real na vida das crianças e das suas famílias", aponta a associação. O projecto 'Porto Seguro' foi concebido para actuar junto das crianças, "com enfoque na prevenção, na promoção da saúde mental e na desmistificação da doença mental em idades precoces".

A associação, numa nota enviada à imprensa, deixa um agradecimento às técnicas afectas ao projecto, Dra. Graciela Sousa e Dra. Adriana Gomes, "pelo profissionalismo, empenho e dedicação demonstrados ao longo de todo o seu desenvolvimento".

O Projecto 'Porto Seguro' demonstrou, de forma clara, a importância da intervenção precoce na promoção da saúde mental das crianças. Apesar do encerramento do projecto, o impacto do trabalho desenvolvido permanece nas crianças, nas famílias e na comunidade, reforçando a necessidade de continuar a investir em respostas dirigidas aos mais novos. Octávio Gouveia, presidente da AFARAM

O presidente da associação assume que o projecto termina, mas que o seu impacto permanece.