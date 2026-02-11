PSD "convicto de que o SESARAM honra os seus compromissos"

O deputado do PSD Sérgio Oliveira acusou esta quarta-feira, 11 de Fevereiro, o JPP de "oportunismo político com encenação de moralismo e bom conselheiro", afirmando que o grupo parlamentar está "certo e convicto de que o SESARAM honra os seus compromissos e assume as suas responsabilidades".

O parlamentar reagia ao projecto de resolução que 'Recomendo ao Governo Regional da Madeira a regularização urgente dos pagamentos dos profissionais envolvidos no Programa Extraordinário de Recuperação de Listas de Espera Cirúrgicas no SESARAM'.

O social-democrata Sérgio Oliveira, que é profissional do SESARAM, afirmou que a entidade "não tem dívida nenhuma com os seus profissionais", defendendo que "é errado" afirmar que o SESARAM "deve".

"Em momento algum o SESARAM ou a tutela da Saúde deixaram de valorizar o esforço e o empenho dos profissionais de saúde", defendeu, atribuindo ao maior partido da oposição o nome de "Juntos Pelo Populismo", acusando-o de "ludibriar os madeirenses".

"Na política não vale tudo", apelou.

Sérgio Oliveira, depois de confrontado pelo Chega e pelo JPP se existia ou não dívida, afirmou, no entanto, que existe "este constrangimento e a situação que vai ser paga".

"O SESARAM cumpre", reforçou.

Logo depois, o deputado social-democrata Jaime Filipe Ramos reforçou as críticas ao JPP, acusando o partido de "mentir".

O líder do grupo parlamentar do PSD confessou a existência de "uma situação por regularizar", que a seu ver, "já deveria de estar resolvida", dando conta de que o SESARAM "está convicto de que a vai regularizar", garantindo que a instituição está empenhada na resolução do problema.

Jaime Filipe Ramos disse que o projecto de resolução do JPP "não acrescenta nada", acusando o maior partido da oposição de "gozar com os profissionais", já que o documento "apenas diz a quem já está a tentar resolver a situação para resolver a situação".

"Não é um problema de tesouraria", explicou, acrescentando que se trata de uma questão de enquadramento orçamental.