Projecto 'Estimei' sensibiliza alunos para reutilização de têxteis e impacto ambiental

Um grupo de alunos do Curso Técnico de Gestão de Ambiente – Tipo 6, da Escola Secundária Jaime Moniz participou recentemente numa acção de sensibilização dedicada à problemática dos têxteis em fim de vida e às possibilidades de reutilização sustentável. A iniciativa integrou as actividades do Programa Eco-Escolas.

A sessão teve como objectivo alertar para o impacto ambiental da indústria têxtil, nomeadamente o elevado consumo de recursos, a produção de resíduos e a pressão exercida sobre o ambiente. A reutilização de materiais foi apresentada como uma resposta transitória dentro dos princípios da economia circular.

A actividade contou com a colaboração do projecto 'Estimei', um atelier local orientado para a sustentabilidade, reutilização criativa e consumo consciente. Durante a sessão foram apresentados exemplos práticos de reaproveitamento de têxteis, demonstrando como é possível prolongar o ciclo de vida destes materiais e reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterro ou incineração.

O tema acabou por motivar alguns alunos a desenvolver o Trabalho Final de Curso (Prova de Avaliação Final – PAF) centrado na análise do impacto ambiental dos têxteis em fim de vida e nas estratégias de reutilização como forma de mitigação.

A escola destaca que a iniciativa reforça a educação ambiental ativa, incentivando o pensamento crítico, a cidadania responsável e o envolvimento dos estudantes na procura de soluções mais sustentáveis.