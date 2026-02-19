Ciclo de concertos do Conservatório está de volta ao MadeiraShopping

O MadeiraShopping volta a associar-se ao Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Engenheiro Luiz Peter Clode (CEAM), para mais uma edição do já aguardado Ciclo de Concertos, uma iniciativa que reafirma o compromisso do Centro com a promoção da cultura acessível e da formação artística regional. No total, são seis espectáculos que marcam a agenda, nos dias 21 e 28 de Fevereiro, 7 e 28 de Março, 18 de Abril e 23 de Maio, sempre às 11h30.

Esta edição é ainda mais especial, pois surge acompanhada da exposição '80 anos de Educação Artística e Visão de Futuro', que celebra as oito décadas de actividade do CEAM. Patente no Piso 0, entre 20 de Fevereiro e 10 de Março, a mostra permite acompanhar o percurso histórico, a identidade e a visão estratégica desta instituição.

O Ciclo de Concertos do CEAM arranca com a actuação da Orquestra de Bandolins e Guitarras, já este sábado, sob direcção artística da professora Teresa Leão. Fundado em 1989, este é um agrupamento que integra a oferta formativa do Conservatório e cuja escolha das obras que compõem o reportório privilegia compositores e temas originais de cordas dedilhadas.

Já no dia 28 de Fevereiro, sobem ao palco as Ninfas do Atlântico, ensemble vocal feminino criado em 2014 pela maestrina Zélia Gomes. Composto por oito vozes, o grupo apresenta temas que atravessam a música clássica contemporânea e sacra, combinando interpretações a cappella e acompanhadas ao piano, numa experiência sonora intimista e envolvente.

A Orquestra de Jazz actua a 7 de Março, reunindo jovens músicos entre os 13 e os 20 anos num projecto que é, desde 2000, uma referência na aprendizagem da linguagem e dinâmica de uma big band, e cuja direcção artística está a cargo do professor Francisco Andrade.

No dia 28 de Março, é a vez do Combo de Música Moderna – Pop/Rock, projecto formativo recente do Conservatório, que aposta numa prática artística contemporânea nos domínios do pop, rock, blues, funk e soul. O curso, dirigido pelo professor Rodolfo, tem vindo a consolidar a sua identidade artística e, em Outubro de 2025, lançou o seu primeiro single – Burn Like Fire, de Beni Sighinolfi e Marina Dias, produzido em articulação com a MadTide Records.

A tradição musical madeirense ganha especial destaque a 18 de Abril, com o Si Que Brade – Grupo de Música e Instrumentos Tradicionais, que promove a valorização dos cordofones regionais e do Cancioneiro Madeirense, sob direcção de Roberto Moritz. Além disso, integra temas populares nacionais e internacionais, assim como música erudita.

O ciclo encerra a 23 de Maio com o Coro Juvenil, constituído por 37 jovens entre os 13 e os 18 anos, com um repertório que percorre a música erudita, tradicional e ligeira. Fundado em 1991, o coro tem participado em festivais nacionais e internacionais e é dirigido, desde a sua criação, pela professora Zélia Gomes.

"Receber novamente o Ciclo de Concertos do CEAM é mais do que uma tradição, é a afirmação clara do MadeiraShopping enquanto espaço cultural da Região. Ao apoiar o talento jovem e garantir acesso gratuito à música, estamos a contribuir ativamente para a valorização da identidade artística da Madeira e para o reforço da ligação à comunidade", afirma Alberto José Pereira, director do MadeiraShopping.

Agenda de Concertos

Horário: 11h30

Localização: MadeiraShopping, Piso 0, Praça Central

Datas:

21 Fevereiro – Orquestra de Bandolins e Guitarras

28 Fevereiro – Ninfas do Atlântico

7 Março – Orquestra de Jazz

28 Março – Combo de Música Moderna – Pop/Rock

18 Abril – Si Que Brade

23 Maio – Coro Juvenil