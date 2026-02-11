 DNOTICIAS.PT
Acidente na descida de Santa Rita congestiona Via Rápida

Fila de carros já chega ao nó de São Martinho, junto ao Mercado Abastecedor.&nbsp;
Foto Câmara Via Litoral

Um acidente na Via Rápida, na descida de Santa Rita, ao quilómetro 13,8, no sentido Funchal - Ribeira Brava, está a condicionar a circulação automóvel naquela via, provocando forte congestionamento. 

De acordo com a informação veiculada pela aplicação InfoVias, a fila de carros já se estende por 1,8 quilómetros. 

O DIÁRIO procura, neste momento, obter mais informações sobre esta ocorrência. 

