Acidente na descida de Santa Rita congestiona Via Rápida
Um acidente na Via Rápida, na descida de Santa Rita, ao quilómetro 13,8, no sentido Funchal - Ribeira Brava, está a condicionar a circulação automóvel naquela via, provocando forte congestionamento.
De acordo com a informação veiculada pela aplicação InfoVias, a fila de carros já se estende por 1,8 quilómetros.
O DIÁRIO procura, neste momento, obter mais informações sobre esta ocorrência.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo