3.º Festival de Sopas do Porto Santo a 20 e 21 de Fevereiro

O Grupo Folclórico do Porto Santo vai realizar, entre os dias 20 e 21 deste mês de Fevereiro, a terceira edição do Festival de Sopas. O evento vai decorrer junto à Igreja do Espírito Santo, onde vários expositores “cozinheiros” vão fazer várias sopas deliciosas.

Nos dois dias de programação do Festival de Sopas vai haver muita animação musical, com vários artistas a darem o seu contributo para o ambiente deste certame gastronómico.

O Grupo Folclórico do Porto Santo, entidade organizadora, tem como parceiros a Câmara Municipal local e a Reserva da Biosfera do Porto Santo.