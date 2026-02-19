Doente evacuado do Porto Santo

O avião C 130 H da Força Aérea Portuguesa já esteve empenhado, ontem, no transporte de dois doentes que necessitavam de apoio médico especializado.

Depois de ter entrado ao serviço para substituir o C 295 que foi para manutenção, o C 130 realizou a missão entre o Porto Santo e a Madeira "com sucesso pelos militares da Esquadra 501 - 'Bisontes", informa a FAP.

Uma operação que contou, em terra, com as colaborações habituais dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Recorde-se que na madrugada de ontem, o avião C 295 M tinha sido empenhado no transporte de um doente que necessitava de cuidados médicos especializados, horas antes de seguir para o continente, missão essa entre as duas ilhas que foi "cumprida com sucesso pela Esquadra 502 – 'Elefantes'", informava.