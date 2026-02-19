Sismo ocorreu ontem a Nordeste do Porto Moniz

Um sismo de magnitude de 1.9 na escala de Richter ocorreu ontem ao final da tarde numa localização no mar a Nordeste do Porto Moniz, na Madeira.

Este ligeiro abalo, ainda que relativamente perto da costa está numa magnitude quase imperceptível além dos sismógrafos, tendo sido localizado a uma profundidade de 5 km.

O registo fica, portanto, que ocorreu um microssismo pelas 18h26 do dia 18 de Fevereiro de 2026.