Sismo ocorreu ontem a Nordeste do Porto Moniz
Um sismo de magnitude de 1.9 na escala de Richter ocorreu ontem ao final da tarde numa localização no mar a Nordeste do Porto Moniz, na Madeira.
Este ligeiro abalo, ainda que relativamente perto da costa está numa magnitude quase imperceptível além dos sismógrafos, tendo sido localizado a uma profundidade de 5 km.
O registo fica, portanto, que ocorreu um microssismo pelas 18h26 do dia 18 de Fevereiro de 2026.
