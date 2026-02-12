Resgate de ontem acabou por ser feito pelos bombeiros de São Vicente

O resgate que ontem à noite mobilizou vários meios para as serras de São Vicente acabou por ser concretizado pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, conforme actualização feita esta manhã por fonte da Protecção Civil, ao DIÁRIO.

Dois cidadãos estrangeiros, de nacionalidade dinamarquesa, perderam-se na zona do Pináculo e Folhadal, após terem abandonado o percurso pedestre classificado que começa na Encumeada e permite chegar até à Bica da Cana ou ao Lombo do Mouro (Pináculo), sendo que o acesso a este último se encontra encerrado, uma vez que a zona foi bastante afectada pelo incêndio do Verão de 2024.

A operação teve início já perto das 21 horas, com o Corpo de Polícia Florestal a mobilizar para o terreno quatro elementos. Tendo sido accionada, também, a Brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha da Polícia de Segurança Pública (PSP), que ainda assim, não chegou a intervir.

11 Fevereiro 2026 - 22:58

A informação facultada pelos dois jovens turistas de 18 e 19 anos, nomeadamente as coordenadas geográficas, permitiu à Polícia Florestal localizá-los cerca de duas horas após o alerta, já perto das 23 horas.

Perante a necessidade de uso de cordas para o resgate, o Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) do Serviço Regional de Protecção Civil optou por ‘dispensar’ a da brigada da PSP, numa alteração táctico-operacional que priorizou o empenhamento dos meios que estariam mais próximos do local do incidente, no caso os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.

O resgate acabou, então, por ser concretizado por elementos da equipa de resgate em montanha daquela corporação nortenha, tendo a ocorrência de busca e resgate terrestre sido dada como concluída já de madrugada, pouco depois da 1 hora da manhã. Os jovens não apresentavam quaisquer ferimentos.

Foram empenhados para este resgate seis operacionais, apoiados por duas viaturas.