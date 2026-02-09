Turista alemã resgatada ontem à noite na Ribeira da Janela

Uma mulher de nacionalidade alemã, com 29 anos, foi localizada ontem à noite após ter ficado perdida na zona da Ribeira da Janela, no Porto Moniz.

O Comando Regional de Operações de Socorro recebeu o alerta às 15h22, na sequência de um pedido de ajuda de uma pessoa que se encontrava perdida naquela área. Em apoio ao Corpo de Polícia Florestal foram mobilizados 14 operacionais e quatro viaturas, envolvendo meios dos Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz e da PSP.

Depois de buscas realizadas numa área extensa, a vítima acabou por ser encontrada na Vereda do Galhano, bastante afastada do local inicialmente indicado.

Pelas 21 horas, as equipas já se encontravam junto da mulher, que relatava dores no membro superior direito. Por precaução, foi posteriormente encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação médica.