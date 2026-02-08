Ritmo igual nas mesas do Porto Moniz

A manhã eleitoral na Santa do Porto Moniz decorre com uma afluência às mesas de voto considerada idêntica à registada na primeira volta, segundo a percepção de quem acompanha o movimento no local.

O ritmo tem sido constante, sem picos acentuados, mas com um aumento visível de eleitores logo após a saída da missa, momento que tradicionalmente concentra a circulação de moradores na freguesia.

Entre conversas informais e cumprimentos à porta de estabelecimentos e no largo junto à igreja, o ambiente foi de normalidade e participação tranquila.

Muitos eleitores aproveitaram a ida à missa para, de seguida, se dirigirem às urnas, contribuindo para um fluxo mais intenso durante esse período da manhã.

O presidente da Câmara marcou presença na localidade, aproveitando a ocasião para cumprimentar os eleitores e escutar sentimentos e preocupações.

Num registo de proximidade, trocou breves palavras com vários moradores, que destacaram a importância do momento eleitoral e a necessidade de manter a participação cívica.

Apesar do aumento pontual após a celebração religiosa, o cenário geral manteve-se estável