Encontrado projéctil de guerra numa casa em ruínas em Santa Cruz

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa, em comunicado de imprensa, que na terça-feira, dia 10 de Fevereiro, a Esquadra de Santa Cruz foi contactada por cidadãos que encontraram, numa casa em ruínas, uma caixa contendo material militar.

Os polícias deslocaram-se ao local, tendo confirmado que se tratava de um projéctil de guerra, acondicionado no interior de uma caixa de madeira com fecho metálico.

"Salvaguardando a integridade física dos presentes e garantindo todas as condições de segurança, foram prontamente accionados o Núcleo de Armas e Explosivos, bem como uma equipa do Centro de Inactivação de Explosivos e Segurança em Subsolo (CIEXSS) do Comando Regional da Madeira. Após a adopção dos procedimentos técnicos adequados, o projétil foi removido do local e transportado em segurança", informa.

De acordo com informações recolhidas, e atendendo às inscrições existentes no exterior da caixa, "um dos intervenientes presume que o artefacto possa ter sido guardado pelo seu avô, entretanto falecido e que terá construído a referida habitação, sendo Oficial do Exército à época de 1930."

A PSP lembra que, perante a suspeita ou localização de objectos potencialmente perigosos ou de natureza explosiva, não deverão os mesmos ser manuseados, devendo ser de imediato comunicados às autoridades competentes.