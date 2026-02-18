Carlos Pereira estranha que deputados regionais do PSD não estejam na primeira fila

O deputado Carlos Pereira (PS) confessou-se "algo estupefacto" com a ausência do Governo da República esta tarde, no parlamento nacional, quando está em discussão um tema que interessa a 500 mil portugueses que vivem no meio do Atlântico, que é o novo subsídio social de mobilidade. Também estranhou que os deputados do PSD eleitos pela Madeira e Açores não estejam na primeira fila a defender este tema.

Para Carlos Pereira, este debate, suscitado pelo PS, "só acontece porque o Governo da AD puxou o tapete aos madeirenses e aos açorianos" com o novo modelo do subsídio social de mobilidade, que "é pior do que aquele que existia". De seguida leu os nomes dos deputados madeirenses e açorianos e disse ser "absolutamente lamentável que fique demonstrado que os PSD da Madeira e dos Açores se transformaram em sucursais da AD". "Quem os colocou na quarta e quinta fila? Foi Miguel Albuquerque ou Hugo Soares [líder parlamentar do PSD]?", questionou. "Albuquerque diz que as declarações de Montenegro são ofensivas. Se são ofensivas, porque não estão aqui na primeira fila? Esconderam-se. Estão de cócoras perante a AD, Luís Montenegro e Hugo Soares", prosseguiu.

Enquanto Carlos Pereira falava, Hugo Soares relembrava que o deputado socialista madeirense foi eleito pelo círculo de Setúbal, tendo aquele respondido: "Mesmo um deputado eleito por Setúbal está na primeira fila a defender os madeirenses".