Bina Pereira acusa PS de querer retirar os idosos das suas casas

A deputada Bina Pereira (PSD) acusou o PS de "contradição evidente" no seu projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a "implementação do modelo de habitação colaborativa sénior na Região Autónoma da Madeira”. É que por um lado "reconhece que muitos idosos não se reveem na institucionalização tradicional" em lares mas por outro lado "propõe retirar essas mesmas pessoas das suas casas para as integrar em habitações colaborativas ou, como preferem chamar, 'cohousing'". "Mudar a nomenclatura não altera o essencial. Para muitos idosos, sair de casa continua a ser sair de casa", declarou a parlamentar social-democrata.

Bina Pereira argumentou que "as políticas públicas nesta área têm de ser equilibradas, flexíveis e centradas nas pessoas, e não em modelos únicos apresentados como solução universal, só porque resultam em determinados países da Europa". " Quando o PS afirma que a habitação colaborativa sénior contribui para reduzir a solidão, ignora ou prefere ignorar que a Região Autónoma da Madeira já combate diariamente esse isolamento e solidão através de múltiplas respostas sociais existentes, sem necessidade de retirar os idosos definitivamente das suas habitações", adiantou a mesma deputada, lembrando a existências dos centros de dia, centros de convívio, centros comunitários e universidades sénior.

Por fim, destacou que há cinco residências assistidas em fase final de construção (da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, mas com o apoio do Governo Regional) e que podem servir de avaliação sobre um novo modelo residencial para os idosos da Região.