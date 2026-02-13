Já há bilhetes para o espectáculo de Ricardo Araújo Pereira na Madeira

Os bilhetes para a tour 'Verificando se Você é Humano', o primeiro espectáculo de stand-up comedy a solo de Ricardo Araújo Pereira, já se encontram à venda para a sessão na Madeira

Co-produzido pela SO Prod (Summer Opening Produções), o espectáculo sobe ao palco do Centro de Congressos da Madeira no próximo dia 27 de Junho, depois da estreia em Lisboa, na MEO Arena, e no Porto, na Super Bock Arena, ambas com duas sessões já esgotadas.

Para os interessados, os bilhetes, que têm valores entre os 35 e 40 euros, estão disponíveis na MEO Blueticket, lojas MEO, Worten e FNAC.