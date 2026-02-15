‘Verificando se Você é Humano’, de Ricardo Araújo Pereira, 'ganha' terceira sessão na Madeira

O espectáculo ‘Verificando se Você é Humano’, de Ricardo Araújo Pereira, continua a entusiasmar o público madeirense. Prova disso é a crescente procura por bilhetes.

Depois de a sessão inicialmente anunciada, a 27 de Junho, ter esgotado em menos de oito horas, foi aberta uma nova data para 26 de Junho, que também esgotou rapidamente - ficando praticamente lotada menos de 24 horas após a disponibilização. Perante esta adesão expressiva, a organização avançou com a abertura de uma nova sessão no dia 27 de Junho, às 16h30.

Assim, o espectáculo no Centro de Congressos da Madeira passa a contar com três sessões, numa digressão que marca o primeiro registo totalmente a solo de Ricardo Araújo Pereira, numa tour que tem registado forte adesão em várias salas.

Os bilhetes para a nova sessão estarão disponíveis através da MEO Blueticket e nos locais habituais.

O espectáculo conta com co-produção da SO Prod (Summer Opening Produções), que tem vindo a apostar em eventos de grande alcance na Região, incluindo nomes como Pedro Sampaio, Orochi, Chico da Tina, Von Di, Más Influências (DJ Set), Corvo, Joana Marques e o tributo “As Guerreiras do K-Pop”.

Licenciado em Comunicação Social, Ricardo Araújo Pereira iniciou a carreira no Jornal de Letras e destacou-se em 2003 com o grupo Gato Fedorento. Actualmente, apresenta formatos de comentário humorístico na SIC Notícias e no canal generalista do grupo Impresa, publica livros de crónicas e participa em podcasts, consolidando-se como uma das principais vozes do humor português contemporâneo.

O humorista descreve o espectáculo como um regresso às origens e um desafio criativo intenso: “Na verdade, foi assim que eu comecei. Ou seja, a primeira vez que eu me apresentei ao público, a fazer fosse o que fosse, em meu nome próprio, foi stand-up e depois tive umas coisas para fazer e agora vamos a isso outra vez”.