Nova sessão na Madeira após lotação esgotada do espectáculo de Ricardo Araújo Pereira

Os bilhetes para a primeira apresentação na Madeira da tour 'Verificando se Você é Humano', o primeiro espectáculo de stand-up comedy a solo de Ricardo Araújo Pereira, esgotaram em menos de oito horas, levando à abertura de uma nova sessão.

Face à elevada procura e ao rápido esgotar da lotação inicial, a organização decidiu acrescentar uma nova sessão, permitindo que mais público possa assistir ao espectáculo do conceituado humorista português. Assim, a iniciativa, co-produzida pela SO Prod (Summer Opening Produções), sobe ao palco do Centro de Congressos da Madeira no próximos dias 26 e 27 de Junho (sexta-feira e sábado), às 21h30.

Os bilhetes para a nova sessão na Madeira já se encontram disponíveis, com preços entre os 35 e os 40 euros, podendo ser adquiridos através da MEO Blueticket, nas lojas MEO, Worten e FNAC.