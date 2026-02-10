Carlos Teles garante que "melhor solução é trasladação da capela" em risco

O deputado Carlos Teles (PSD) desmentiu, esta manhã, no plenário, a afirmação contida num voto de protesto do JPP de que houve alertas prévios para a situação de iminente colapso da Capela de Nossa Senhora da Vida, na Fajã do Mar, e constatou que, face à situação actual, a melhor opção será trasladar o pequeno templo religioso para uma zona mais segura da mesma localidade.

"Não é verdade, nem existem provas factuais que tenham sido dados vários alertas para esta situação. Consideramos pois extemporâneo este voto de protesto. Sendo neste momento prioritário que se deixem trabalhar as entidades com responsabilidade neste caso, actuando em conjunto no sentido de encontrarem a melhor solução para a Capela de Nossa Senhora da Vida", disse o representante social-democrata.

Carlos Teles descreveu que "são vários os exemplos na nossa Região da intervenção do Governo Regional na preservação do nosso valioso património religioso, colaborando inclusivamente com várias entidades, nomeadamente a Igreja".

No caso concreto desta capela, "com a celeridade que se impunha, a Direcção Regional da Cultura salvaguardou as peças de arte e decorativas que se encontravam no interior da edifício, devidamente acondicionadas no Convento de Santa Clara", sendo que "o acesso à capela está vedado por questões de segurança". "A Secretaria Regional e a Câmara Municipal da Calheta, acompanhadas de técnicos da Direção Regional da Cultura e do Laboratório Regional de Engenharia Civil, acompanharam desde a primeira hora esta situação. A conclusão a que chegaram, devido à instabilidade verificada, associada às dificuldades de acesso a equipamentos de construção civil, é que a realização de intervenções em segurança no local está fortemente condicionada. O talude tem uma altura de cerca de 26 metros", prosseguiu.

Face a este quadro, Carlos Teles entende que "a melhor solução será a trasladação da capela para um terreno próximo, na Fajã do Mar, que tenha acesso automóvel e melhores condições de segurança", sendo que "a Câmara Municipal da Calheta está no terreno a se inteirar dos vários terrenos disponíveis".