Madeirense Fábio Pereira agradece solidariedade leonina

O treinador madeirense da União Desportiva de Leiria, Fábio Pereira, no rescaldo do jogo que a sua equipa realizou ontem contra o Torreense, agradeceu o apoio solidário que tiveram do Sporting Clube de Portugal, em particular o líder leonino Frederico Varandas, após as graves consequências que o clube sofreu após a passagem da depressão Kristin.

Recorde-se que a cobertura do Estádio Municipal de Leiria (um dos estádios do Euro 2004) e parte da infraestrutura da UD Leiria foi totalmente arrasada, sendo aliás uma das imagens desse evento atmosférico catastrófico para a região centro de Portugal, em particular no distrito de Leiria.

Após o jogo em que a sua equipa regressou à competição em Torres Vedras (derrota por 3-1), o antigo treinador do Marítimo e União da Madeira elogiou a atitude dos leões da capital e do seu presidente, Frederico Varandas. "Aproveito para reforçar o nosso agradecimento ao Sporting e ao seu presidente pela forma como se disponibilizaram para nos ajudar", acrescentando que "os clubes grandes não se veem só pelos campeonatos que ganham mas, também, pela nobreza de ajudar quem precisa em determinados momentos. E agradecemos também ao Alverca que ontem cedeu-nos o campo de treinos", contou emocionado.

Fábio Pereira lembrou ainda que perdeu o pai há poucos meses e pelo ocorrido na região, tudo "vai fazer fazer" para lhes dedicar o regresso da UD Leiria ao escalão principal da temporada. "Vamos dar a vida por Leiria e pela região. Acredito que em Maio vamos estar num dos três lugares que dão acesso à subida", confia, citado pelo jornal Record.