Ana Clara Silva marca presença na 3.ª Conferência Idade Maior

Na próxima terça-feira, 24 de Fevereiro, a directora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, Ana Clara Silva, marca presença na 3.ª Edição da Conferência Idade Maior – projecto da Hub Consulting 50+ Idade Maior, do grupo Brandkey – que propõe reunir especialistas nacionais e internacionais, para aprofundar o debate público sobre o futuro da economia de longevidade, um tema cada vez mais central, face às transformações demográficas, sociais e económicas a que assistimos.

Ana Clara Silva será a entrevistada em destaque nesta edição da Conferência, onde, numa conversa guiada por Laurinda Alves, para a primeira edição em formato Live do Podcast Idade Maior, serão aprofundados temas como: os desafios que o aumento da longevidade colocam à capacidade de respostas sociais e de saúde; como é que as políticas sociais têm evoluído historicamente para fazer face às necessidades e como urge que continuem a evoluir; e, claro, de que forma o sector económico deve ser chamado a ser parte desta discussão e de que forma é impactado por este movimento de longevidade que já está a acontecer.

A terceira edição da Conferência Idade Maior contará com a presença de oradores nacionais e internacionais, que vão trazer ao centro a importância de dois grandes temas: a Intergeracionalidade no Trabalho e o Marketing e Comunicação dirigido aos 50+ - com apresentação de insights que resultam de uma investigação Idade Maior em parceria com a Ipsos APEME; a par da partilha da visão de especialistas convidados por Mónica Chaves, CEO e fundadora da Brandkey e da consultora Idade Maior e agora embaixadora do Stanford Center o Longevity: Michael Clinton, Founder & CEO da ROAR Forward (uma plataforma de business intelligence B2B no setor da Nova Longevidade); Lisa Edgar, CEO na Big Window Consulting Ltd; Céline Abecassis Moedas, professora de Estratégia na Católica Lisbon School of Business & Economics e recente fundadora do Católica Center on Longevity Leadership e Ana Clara Silva, directora regional da Inclusão da Madeira.