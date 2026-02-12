Madalena Fernandes garante presença nas meias-finais na Lituânia

A manhã começou de forma positiva para a tenista madeirense, Madalena Fernandes, que, no primeiro torneio fora da região da época, garantiu a presença nas meias-finais do Siauliai Open by Toyota U16.

A jogadora do Roberto Costa TC venceu a polaca Amelia Nowak por 6-2 e 7-5, num encontro que durou quase duas horas. Com este resultado, Madalena qualifica-se para mais uma meia-final internacional, onde terá pela frente a primeira cabeça de série, a letã Elizabete Ozola. O encontro está marcado para a manhã de sexta-feira, na Siauliai Tennis Academy.

Além da variante individual, Madalena Fernandes disputa ainda esta tarde a presença em mais uma final de pares, ao lado da colega de clube Francisca Marote.

A dupla madeirense entra em campo frente à finlandesa Lily Hagelberg — de quem guarda boas memórias, após a vitória na final de Oslo em 2024 — e Olimpia Jagodzinska, num encontro não antes das 12 horas portuguesas.