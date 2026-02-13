Ordem dos Engenheiros promove conferência sobre a crise da habitação na Madeira

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros organiza, no próximo dia 19 de Fevereiro, a conferência “Crise da Habitação na RAM – Haverá por aí uma casa que caiba no meu bolso?”, que decorrerá entre as 14 e as 18 horas no Auditório do Museu Casa da Luz, no Funchal.

O evento integra o ciclo de conferências “Conversas com a Sociedade 2025–2028” e reunirá diversas entidades e especialistas do setor público e privado regional para debater a crise habitacional na Região Autónoma da Madeira (RAM).

O 'keynote speaker' será Fernando Santo, Bastonário da Ordem dos Engenheiros entre 2004 e 2010, considerado uma referência no sector, que abordará o tema “Habitação a preços acessíveis em Portugal: como chegámos até aqui?”. A

conferência estará dividida em dois painéis: o primeiro, dedicado à caracterização e contextualização da habitação na Região, e o segundo, focado em "A Casa e o Bolso dos Madeirenses".

De acordo com a organização, iniciativa pretende constituir "um espaço de reflexão e diálogo sobre os desafios da habitação", explorando possíveis soluções para o sector na Madeira.

A entrada é livre e gratuita, mediante inscrição prévia no link disponível para o evento.

Descarregue aqui o programa completo do evento: