Artistas unem-se em iniciativas solidárias por todo o país

Artistas da Música e das Artes Visuais e Performativas reúnem-se nas próximas semanas, em várias localidades portuguesas, em espetáculos e outras iniciativas solidárias a favor de associações que atuam nas zonas mais afetadas pelo mau tempo.

Já hoje, a Casa do Comum, em Lisboa acolhe, a partir das 18:00, a iniciativa solidária "Artistas em Ação", que junta artistas das artes performativas e das artes plásticas.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial da Casa do Comum, além de um espetáculo, que inclui performance, momentos musicais e outras intervenções, estarão à venda no espaço obras de arte cedidas por artistas plásticos.

Esta iniciativa conta com atuações e doação de obras de artistas como Teresa Coutinho, Ana Brandão, Ana Borralho & João Galante, Cláudia Semedo, António Jorge Gonçalves, Rachel Caiano, Constança Villaverde Rosado, Hilda Reis, Carlota Lagido, Maria Norton, David Marques e Bruno Bravo.

As receitas angariadas com os bilhetes -- "cada pessoa contribui com o que quer e com o que pode" -- e a venda das obras de arte revertem "integralmente para a associação Sharing Love, de Ourém, que apoia diretamente a população afetada".

Além disso, será entregue à mesma associação a verba angariada na campanha "Artistas em Ação - campanha para as vítimas da tempestade", a decorrer 'online' na plataforma GoFundMe.

Em 25 e 26 de fevereiro, o espaço Damas, em Lisboa acolhe a iniciativa "Benefit Distrito Leiria", que inclui a atuação de artistas como Alex D'Alva, April Marmara, Inóspita, Luís Severo, Akila AKA Puta da Silva, Chinaskee, Filipe Sambado e Violeta Azevedo.

"Juntamo-nos durante dois dias, numa rede de solidariedade que se tem propalado por todo o país, para apoiar os esforços da InPulsar -- Associação para o Desenvolvimento Comunitário [sediada em Leiria] para a reconstrução de casas destruídas durante a tragédia. Toda a ajuda é bem-vinda", lê-se na publicação partilhada nas contas nas redes sociais do espaço e dos artistas envolvidos.

A entrada, para cada um dos dias, está fixada no valor mínimo de dez euros.

A ADAO -- Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios, no Barreiro, acolhe em 01 de março o "Concerto solidário de apoio às vítimas das tempestades".

O alinhamento do espetáculo inclui os maquina., Hetta, Cleric Beast, Prado e OkA.

No caso deste concerto, a receita de bilheteira "reverte na totalidade para a associação ATLAS -- People Like Us, que atua maioritariamente nas zonas de Leiria, Marinha Grande, Pombal, Coimbra, Alcobaça e Batalha".

O "donativo recomendado" para este espetáculo é no mínimo de dez euros, estando o público também convidado a levar "bens alimentares não perecíveis", sendo disponibilizada mais informação sobre os que são considerados mais urgentes perto da data do concerto.

Entretanto, no dia 28 de fevereiro, acontece no bar Atlas, em Leiria, uma exposição e quermesse solidária, cujas receitas "irão ser convertidas em bens necessários para o apoio às vítimas da tempestade Kristin e entregues ao município [de Leiria]".

Para realizar a exposição, "artistas visuais, plásticos e ilustradores" são desafiados a submeter, até ao dia 21 de fevereiro, trabalhos originais, até ao formato máximo a4, para serem vendidos.

Na quinta-feira, dia 19, o Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, acolhe um espetáculo solidário a favor das populações afetadas pela depressão Kristin, que conta com a atuação de José Cid, Meninos da Sacristia, Salomão e Bárbara Oliveira.

Os bilhetes custam dez euros e a receita reverte na totalidade "para a aquisição de materiais e equipamentos considerados prioritários pelas entidades responsáveis pela coordenação das ajudas às populações afetadas", de acordo com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que promove o espetáculo.

A casa do músico e compositor José Cid, em Mogofores, no concelho aveirense de Anadia, foi uma das muitas habitações afetadas pela passagem nas últimas semanas de vários fenómenos meteorológicos adversos por Portugal.

No sábado ficou a saber-se que a campanha de angariação de fundos do concerto solidário "Amor ao Centro", de apoio às vítimas da depressão Kristin, que aconteceu no dia 11 de fevereiro na Casa Capitão, em Lisboa, reuniu 18.707 euros para duas associações.

Do valor total angariado, 11.107 euros resultaram de uma campanha online, na plataforma GoFundMe, e 7.600 de receita de bilheteira do espetáculo, que contou com a atuação de artistas como Ana Lua Caiano, Bia Maria, Iolanda, Joana Espadinha e Surma.

As associações beneficiárias são a Atlas, com sede em Coimbra, mas que atua em todo o território, nomeadamente nas cidades de Coimbra, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Alcobaça e Batalha, e a Sharing Love.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.