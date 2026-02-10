Porto Santo cumpre missão solidária com recolha superior a 7 toneladas

A população do Porto Santo deu uma resposta solidária "verdadeiramente notável" à recolha de donativos realizada nos dias 7 e 8 de Fevereiro, destinada a apoiar as populações afectadas pelos estragos do mau tempo em Portugal continental, angariando mais de 7 toneladas de bens essenciais.

De acordo com a Força Aérea Portuguesa, através da sua base militar localizada na ilha dourada, foram recolhidaos 5.762,63 kg de alimentos; 338,70 kg de artigos de higiene pessoal; 320,75 kg de ração para animais; 188,90 kg de fraldas; 278,95 kg de roupa; 61,65 kg de produtos de limpeza; 60,65 kg de material eléctrico/construção e 16,75 kg de brinquedos.

A adesão em massa a este apelo demonstra, de forma inequívoca, a generosidade, o sentido de entreajuda e a profunda consciência social que caracterizam esta ilha. Estes bens, que representam muito mais do que números, terão um impacto directo e imediato na vida das populações afectadas, ajudando a reconstruir, apoiar e devolver esperança. Força Aérea Portuguesa

Ver Galeria Bens recolhidos no Porto Santo, Fotos Força Aérea Portuguesa

Segundo a entidade, os donativos sejam transportados para o Continente em aeronave militar no próximo dia 11 de Fevereiro, "encontrando-se ainda em curso a contabilização da quantidade de telhas que têm vindo a ser recolhidas nos últimos dias".

Por isso, até pelo menos essa data, o Aeródromo de Manobra n.º 3 continua a receber donativos, incluindo telhas e outros materiais de construção.