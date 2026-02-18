Casal de idosos desaparecido em Montemor-o-Velho foi encontrado morto

O casal de idosos dado como desaparecido em Montemor-o-Velho foi hoje encontrado morto numa localidade da Figueira da Foz, revelou fonte da Comando Territorial da GNR de Coimbra.

O casal foi encontrado morto hoje de manhã, dentro de uma viatura, na localidade de Porto Godinho, situada na Figueira da Foz, na fronteira daquele concelho com Soure, disse à agência Lusa fonte oficial da GNR.

De acordo com a mesma fonte, apenas com a descida das águas foi possível encontrar a viatura, que esteve submersa numa zona afetada pelas cheias na bacia do Mondego.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra afirmou que não foi ainda possível apurar a causa da morte, nem se poderá estar relacionada com as cheias que afetaram a região.

Quando o casal foi encontrado, a viatura estava fora da estrada, acrescentou.

Segundo a mesma fonte, há patrulhas da GNR no local, estando também a deslocar-se para o terreno meios de investigação daquela força policial para procurar apurar as causas da morte.

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, concelho de Montemor-o-Velho, saiu de casa no dia 10 e não regressou, o que motivou o alerta de familiares pelas 19:45 de sexta-feira.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira e retomadas no sábado de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com o apoio de duas viaturas.

Na terça-feira, a operação de buscas estendeu-se pela freguesia de Vinha da Rainha, a oeste do concelho de Soure, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.