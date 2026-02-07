 DNOTICIAS.PT
Idosa encontrada morta numa ravina no Lombo das Faias

Uma mulher de 80 anos, que não era vista há dois dias, foi encontrada ontem à noite numa ravina com cerca de 15 metros, no sítio do Lombo das Faias, no Santo da Serra.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram alertados pelas 20h30 desta sexta-feira e deslocaram-se ao local. 

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência, não havendo indícios de crime, tudo apontando para uma queda acidental.

