Idosa encontrada morta numa ravina no Lombo das Faias

Uma mulher de 80 anos, que não era vista há dois dias, foi encontrada ontem à noite numa ravina com cerca de 15 metros, no sítio do Lombo das Faias, no Santo da Serra.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram alertados pelas 20h30 desta sexta-feira e deslocaram-se ao local.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência, não havendo indícios de crime, tudo apontando para uma queda acidental.