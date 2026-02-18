Força Aérea realizou três transportes médicos para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou, entre ontem e a madrugada de hoje, três transportes aeromédicos entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira, garantindo a transferência de doentes que necessitavam de cuidados hospitalares diferenciados.

Durante o dia de ontem, dois doentes urgentes foram transportados entre o Porto Santo e a Madeira, numa missão assegurada por um avião C295M, operado pela Esquadra 502 – 'Elefantes'.

Foto X/Força Aérea Portuguesa

Já na madrugada de hoje, a mesma esquadra foi novamente activada para efectuar o transporte de outro doente que necessitava de cuidados médicos especializados. A missão foi igualmente cumprida com recurso a um C295M.