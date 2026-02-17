Startup Madeira e GDG Madeira promovem sessão de IA

A Startup Madeira e a Google Developers Group (GDG) Madeira, no âmbito da 7.ª edição do Madeira Startup Retreat, realizam esta quarta-feira, 18 de Fevereiro, uma sessão prática 'Peer-2-Peer Masterclass | AI / Tech Powered Experiences', a partir das 14h30, no Colégio dos Jesuítas. O evento conta com a colaboração das 10 startups internacionais participantes no programa de aceleração.

Esta iniciativa tem pretende promover a partilha de conhecimento sobre soluções tecnológicas e de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA). Num formato colaborativo, criado pela comunidade para a comunidade, a sessão focar-se-á na aplicação de plataformas de IA em problemas reais, bem como debater processos utilizados no desenvolvimento de produtos digitais.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto as soluções de IA que estão a marcar o mercado, trocar experiências práticas e estabelecer novas ligações com o ecossistema de inovação da região.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

10h00 - Reunião extraordinária de Câmara no Salão Nobre da Ponta do Sol;

15h00 - A Câmara Municipal do Funchal assina um protocolo de adesão à Rede de Cidades e Vilas que Caminham, no Salão Nobre dos Paços do Concelho;

16h00 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à inauguração da escultura comemorativa dos 175 anos da Banda Municipal do Funchal, iniciativa da Junta de Freguesia da Sé, no Jardim Municipal do Funchal;

17h00 - A Paróquia de Santa Cecília, em Câmara de Lobos, realiza a Procissão das Cinzas:

17h00 às 18h00: Adoração ao Santíssimo Sacramento no Convento de São Bernardino

18h30 - Saída da Procissão das Cinzas do Convento de São Bernardino

Chegada à Igreja de Santa Cecília: Celebração da Eucaristia

Início no Convento de São Bernardino e segue em direção à igreja de Santa Cecília

17h30 - Eucaristia da Quarta-feira de Cinzas com Bispo do Funchal na Sé Catedral;

20h00 - A Associação Recreio Musical União da Mocidade (RMUM) comemora o 113.° aniversário com um Concerto Especial da Orquestra de Bandolins da Madeira no Teatro Municipal Baltazar Dias;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Fevereiro, Dia Internacional da Síndrome do Asperger:

1564 - Morre, aos 88 anos, o artista italiano Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, Michelangelo, pintor, escultor, arquiteto, figura maior do Humanismo.

1665 - Portugal entrega a cidade de Bombaim, na Índia, à coroa inglesa, como dote de Catarina de Bragança.

1834 - Guerra Civil em Portugal. As forças liberais de D. Pedro IV batem as tropas absolutistas na Batalha de Almoster.

1850 - Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Latino Coelho e Lopes de Mendonça subscrevem o manifesto público contra a proposta de Lei de Imprensa do Governo de Costa Cabral, a chamada "lei da rolha".

1930 - É descoberto o planeta Plutão.

1959 - Morre, com 90 anos, o almirante Carlos Viegas de Gago Coutinho, navegador da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, entre Lisboa e o Rio de Janeiro.

1964 - Uma série de abalos sísmicos destrói, quase por completo, a povoação de Velas, na ilha de São Jorge, Açores.

1981 - O Papa João Paulo II apela à República Popular da China para que restabeleça relações amistosas com a Igreja Católica.

1983 - A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) condena, por unanimidade, a política sul-africana de apartheid.

2008 - Cheias na grande Lisboa provocam dois mortos, cinco feridos e uma mulher desaparecida na ribeira do Jamor, Belas, Queluz, 179 desalojados e 122 deslocados, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil. As inundações levam ao corte temporário de luz em Lisboa, Cascais e Loures. Três mil passageiros da CP são afetados e cerca de 400 alunos ficam sem aulas em Odivelas. Mais de 20 escolas na baixa de Setúbal são encerradas e registam-se inundações um pouco por todo o Alentejo. Em Lisboa registam-se mais de 360 inundações em habitações e estabelecimentos comerciais, 227 inundações em via pública e 87 deslizamentos de terra.

2010 - Dalai Lama, chefe espiritual dos tibetanos, é recebido na Casa Branca pelo Presidente norte-americano, Barack Obama.

2019 - Morre, aos 87 anos, Wallace Smith Broecker, cientista norte-americano que tornou popular a expressão "aquecimento global", quando em 1975 fez soar os primeiros alarmes sobre as alterações climáticas. Foi membro da Academia de Ciências dos Estados Unidos e coordenador de investigação do Projeto Biosfera 2, no estado do Arizona.

2025 - Morre, aos 95 anos, Gene Hackman, ator norte-americano. Nomeado cinco vezes, ganhou o Óscar para Melhor Ator com o filme "Os Incorruptíveis Contra a Droga" em 1972 e outro como Melhor Ator Secundário em "Imperdoável", em 1993 e ainda três Globos de Ouro, três BAFTA (no Reino Unido) e um Urso de Prata, no Festival de Cinema de Berlim.

Pensamento do dia