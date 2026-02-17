Presidente do Sporting acusa FC Porto de brincar com Conselho de Disciplina da FPF

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, acusou hoje o FC Porto de brincar com o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência dos incidentes no clássico da 21.ª jornada da I Liga (1-1).

"O presidente do FC Porto [André Villas-Boas] pertence ao Comité das Competições de Clubes da UEFA. Gostaria que perguntassem se ele sugere que, na elite do futebol, se roube bolas quando se está a ganhar por 1-0 e se retire a toalha ao guarda-redes [adversário]. É isto que propõe? Fazia-lhe uma sugestão: que faça isto nos oitavos de final da Liga Europa. Sabem porque não faz? Porque sabe que aqui brinca com o CD", admitiu.

Frederico Varandas falava aos jornalistas na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, oito dias depois da visita do Sporting, segundo classificado da I Liga, ao FC Porto, que lidera a prova com quatro pontos de avanço e foi visado pelos bicampeões nacionais numa queixa junto do CD da FPF.

Os 'leões' visaram, entre outras situações, a existência de "apanha-bolas manietados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes do Sporting", enquanto os 'dragões' disseram que essas alegações estão "assente em factos deturpados, falsidades e teorias da conspiração".

"Foi preciso serem colocadas três toalhas [junto da baliza do Sporting]. Nunca vi isto. Roubaram-nas duas vezes durante o jogo. A partir do golo do FC Porto, houve ordem para que todos os apanha-bolas retirassem os cones e as bolas e para que não houvesse reposição rápida. Isto já não se vê na Europa periférica. Vê-se em África só", criticou Frederico Varandas.

O presidente do Sporting relativizou outras situações denunciadas pelos lisboetas, incluindo "balneários sugestivamente decorados, percursos de acesso aos balneários alterados (propiciando o contacto do 'staff' com os adeptos do FC Porto) ou climatização manipulada", mas vincou que esse cenário "até motiva as equipas adversárias e demonstra pequenez e caráter pouco nobre".

"Se chegasse a casa, olhasse para os meus filhos e eles soubessem que o Sporting fazia isto, eu morria de vergonha. Não estamos a falar de ganhar ou perder. Isso faz parte da vida. Agora, o que nos define é a maneira como atuamos na vitória e na derrota. Se estes episódios acontecessem com o Sporting, eu não tinha dimensão ética para ser presidente", garantiu.

Através da newsletter 'Dragões Diário', o FC Porto afirmou hoje que o Sporting está "proibido por decreto de perder pontos" e tem sido a "equipa mais beneficiada pelos erros infelizes dos árbitros", exemplificando com o golo invalidado ao Famalicão, através do videoárbitro (VAR), na derrota sofrida na visita aos 'verdes e brancos' (1-0), no domingo, na 22.ª ronda.

"Quando o Sporting recebe, é com toda a dignidade possível. É assim que o Sporting gosta de competir. Os comunicados, que são chorrilhos de mentiras e que têm sido divulgados desde o jogo com o FC Porto, têm um só objetivo: não falar do que interessa", contrapôs Frederico Varandas.

Lembrando a avaliação unânime dos comentadores de arbitragem, que consideraram como correta a decisão tomada pelo árbitro David Rafael Silva em invalidar o golo do Famalicão, o presidente do Sporting rejeitou a insinuação do FC Porto de que haja uma "santa aliança" entre 'leões' e Benfica "para tentar derrubar de todas as maneiras" o líder da I Liga.

"Estes episódios tiveram eco lá fora. Quando tanto se preocupam com o estado dos relvados, as condições dos clubes pequenos e as transmissões televisivas, dirigentes como estes fazem 10 vezes pior e não merecemos estar no sexto lugar do ranking da UEFA. A luta pelo campeonato vai ser até ao fim, mas o título da falta de ética e do antidesportivismo já está seguramente entregue", prosseguiu.

Frederico Varandas prometeu uma receção cordial ao FC Porto e um lugar institucional para André Villas-Boas na tribuna do Estádio José Alvalade em 03 de março, no clássico da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que será disputado 11 dias antes das eleições do clube 'leonino'.

O presidente 'verde e branco' concorre a um terceiro mandato consecutivo, tendo pela frente o empresário Bruno Sorreluz, proprietário do restaurante 'Cantinho do Sá'.