Fc Porto chega à Madeira para defrontar amanhã o Nacional
A comitiva do Futebol Clube do Porto chegou ao final da tarde e início da noite de hoje à Madeira, onde amanhã, pelas 15h30, irá defrontar o Clube Desportivo Nacional.
Na chegada a comitiva composta por 22 jogadores, liderados pelo treinador Francesco Farioli, e restantes membros da equipa técnica e staff, bem como do presidente do clube, foram recebidos por muitos adeptos eufóricos e ávidos de tirar fotografias com os ídolos e autógrafos da praxe.
Na comitiva para o jogo no Estádio da Madeira, a contar para 22.ª jornada da I Liga, uma novidade na convocatória, o campeão do mundo de sub-17, Yoan Pereira, lateral-esquerdo de 17 anos, que terá passado despercebido perante o desfile de estrelas muito mais conhecidas.
Com Diogo Costa à cabeça, eis os restantes 21 convocados: os guarda-redes Cláudio Ramos e João Costa, os defesas Alberto Costa, Yoan Pereira, Gabriel Brás, Jan Bednarek, Thiago Silva, Dominik Prpic e Zaidu, os médios Alan Varela, Pablo Rosario, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Seko Fofana e Victor Froholdt, e os avançados Borja Sainz, Pepê, Oskar Pietuszewski, William Gomes, Terem Moffi e Deniz Gul.