Homem atropelado durante a madrugada no Funchal
Um homem, de 34 anos, ficou ferido na sequência de um atropelamento ocorrido esta madrugada, pelas 2 horas, na Estrada da Vitória, em São Martinho, no Funchal.
A vítima apresentava suspeitas de fratura num pé e foi prontamente assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram três operacionais e uma ambulância para o socorro.
Após receber os primeiros cuidados, o ferido foi transportado para o hospital.
