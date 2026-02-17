Homem atropelado durante a madrugada no Funchal

Um homem, de 34 anos, ficou ferido na sequência de um atropelamento ocorrido esta madrugada, pelas 2 horas, na Estrada da Vitória, em São Martinho, no Funchal.

A vítima apresentava suspeitas de fratura num pé e foi prontamente assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram três operacionais e uma ambulância para o socorro.

Após receber os primeiros cuidados, o ferido foi transportado para o hospital.