Idosa atropelada junto à Igreja do Carmo

Uma mulher, com 82 anos, foi atropelada, esta manhã, junto à Igreja do Carmo, no Funchal.

Segundo foi possível, o carro terá embatido no lado da perna esquerda da vítima, o que a deixou com suspeita de uma fratura no pé.

A idosa foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que asseguraram igualmente o seu transporte para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.