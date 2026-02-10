Idosa atropelada junto à Igreja do Carmo
Uma mulher, com 82 anos, foi atropelada, esta manhã, junto à Igreja do Carmo, no Funchal.
Segundo foi possível, o carro terá embatido no lado da perna esquerda da vítima, o que a deixou com suspeita de uma fratura no pé.
A idosa foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que asseguraram igualmente o seu transporte para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
