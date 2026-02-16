Madrugada acima dos 21 ºC no Funchal

A madrugada desta segunda-feira, dia 16, ficou marcada por temperaturas invulgares para a época, com o termómetro a ultrapassar os 21 ºC no Funchal, em pleno Inverno meteorológico.

O valor mais elevado, 21,4 ºC, foi registado às 06h40 no Observatório do Funchal. Também no Lido a temperatura atingiu 20,8 ºC, pelas 05h20.

Ainda assim, a temperatura mínima da última noite desceu aos 16,2 ºC (00h40) no Funchal/Observatório e aos 16,3 ºC (02h10) no Funchal/Lido.

No conjunto da rede de estações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera no arquipélago da Madeira, a temperatura mínima mais baixa foi registada no Pico do Areeiro, com 6,8 ºC, pelas 02h00.

Esta é a segunda noite neste mês de Fevereiro com temperaturas consideradas ‘tropicais’. Também na madrugada de 5 de Fevereiro, as estações do IPMA na costa norte da ilha registaram valores próximos ou superiores aos 20 ºC, incluindo 20,8 ºC na Ponta de São Jorge (00h30), 20,3 ºC em São Vicente (00h30) e Porto Moniz (03h00), e 20,0 ºC em Santana, a 380 metros de altitude (00h20).