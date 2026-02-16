Acidente de madrugada fere condutor no Funchal

Um acidente rodoviário ocorrido esta madrugada, pelas 1h30, feriu um homem de 48 anos de idade, sendo a única vítima da ocorrência no cruzamento entre a Rua Dr. Barreto, o Caminho do Pilar e a Rua da Quinta do Leme.

De acordo com o que foi possível apurar, o acidente deu-se após despiste do automóvel que conduzia, resultando apenas em queixas de dores no braço direito, apesar da viatura ter capotado.

No local compareceram, além dos Bombeiros Sapadores do Funchal com uma ambulância, também uma equipa médica da EMIR que acompanhou a vítima ao hospital e, ainda a PSP que tomou conta da ocorrência.