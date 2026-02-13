Loja do Cidadão da Madeira encerrada na terça-feira de Carnaval

A Loja do Cidadão da Madeira estará encerrada no próximo dia 17 de Fevereiro, terça-feira de Carnaval, retomando o atendimento ao público no dia seguinte, quarta-feira, dia 18 de Fevereiro, no horário habitual de funcionamento, entre as 08h30 e as 19h30.

A Secretaria Regional das Finanças informa ainda que os serviços de atendimento ao público do Subsídio Social de Mobilidade (Porto Santo) e do Programa Estudante Insular, sitos à Rua Nova de São Pedro, estarão igualmente encerrados na terça-feira, reabrindo na quarta-feira, dia 18 de Fevereiro, a partir das 14h00.

Informa também que que os Serviços de Finanças da Região estarão encerrados no próximo dia 17 de Fevereiro, terça-feira de Carnaval.

O atendimento ao público será retomado no dia seguinte, quarta-feira, dia 18 de Fevereiro, no horário habitual de funcionamento.