Museu de História Natural inaugura exposição

Decorreu ontem, no Museu de História Natural do Funchal, a abertura da exposição interativa 'Biotopia – O Património Natural da Madeira', concebida no âmbito do Projecto LoGaCulture (Jogos Locativos para o Património Cultural). O projecto permite aos visitantes aceder e interagir com conteúdos relacionados com uma localização específica, através de jogos digitais.

A mostra é financiado pelo Programa-Quadro Horizonte Europa da União Europeia e coordenada pelo Instituto de Tecnologias Interactivas (ITI), através da Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e Desenvolvimento (IST-ID), tendo o Museu de História Natural do Funchal como parceiro. A inauguração contou com a presença da vereadora Paula Jardim Duarte.

Na ocasião, Paula Jardim Duarte elogiou a "dinâmica" do Museu de História Natural do Funchal, destacando também a qualidade da exposição inaugurada e as "parcerias, de extrema importância" que foram criadas para a mesma.

A vereadora sublinhou ainda o papel das tecnologias interactivas na exposição, realçando a sua importância para atrair os mais jovens.

A exposição reúne um conjunto de tecnologias interactivas que combinam jogo, diálogo e interação sensorial, desafiando os visitantes a participar em experiências que promovem uma maior aproximação a elementos naturais expostos no museu.

Um jogo colaborativo incentiva a tomada de decisões partilhadas, incluindo perspetivas não-humanas, e à reflexão sobre responsabilidade ecológica. Experiências de diálogo mediado por Inteligência Artificial permitem "conversar" com entidades não-humanas, estimulando empatia e curiosidade científica. Uma interface interactiva e narrativa torna visíveis processos naturais normalmente invisíveis.

Em conjunto, as experiências que compõem a intervenção Biotopia promovem uma ligação mais dinâmica, crítica e afectiva à natureza, reforçando o papel do Museu de História Natural do Funchal como espaço de envolvimento e aprendizagem.