Comportamentos de risco junto ao mar persistem em Câmara de Lobos

As fotografias registadas na praia das Salinas, em Câmara de Lobos, ilustram, novamente, comportamentos de desrespeito e desobediência por parte de transeuntes que ultrapassam a sinalização instalada na zona costeira, pelo segundo dia consecutivo, apesar dos avisos emitidos pelas autoridades.

Segundo testemunhas no local, verificam-se várias pessoas posicionadas sobre rochas junto ao mar e em áreas delimitadas, algumas delas paradas ou a observar a agitação marítima, num contexto de ondulação e rebentação visíveis na linha de costa.

A situação ocorre num período marcado por vento forte e agitação marítima forte, condições que se fazem sentir desde ontem e que motivaram sucessivos apelos à população. A Protecção Civil, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a Capitania do Porto do Funchal alertaram para os riscos associados à aproximação ao mar, recomendando o afastamento das zonas costeiras, o cumprimento da sinalização existente e a adopção de comportamentos preventivos.

Apesar destes avisos, os registos fotográficos evidenciam a permanência de pessoas em locais expostos, nomeadamente sobre plataformas rochosas e junto à linha de água, contrariando as orientações das entidades responsáveis. As autoridades têm reiterado que a desobediência à sinalização e aos alertas pode colocar em risco a integridade física dos próprios e de terceiros, apelando à colaboração da população enquanto se mantiverem as condições meteorológicas e marítimas adversas.