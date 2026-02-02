 DNOTICIAS.PT
Comportamentos de risco junto ao mar persistem em Câmara de Lobos

As fotografias registadas na praia das Salinas, em Câmara de Lobos, ilustram, novamente, comportamentos de desrespeito e desobediência por parte de transeuntes que ultrapassam a sinalização instalada na zona costeira, pelo segundo dia consecutivo, apesar dos avisos emitidos pelas autoridades.

FrenteMar vai reforçar sinalética com coimas devido a desrespeito na Promenade da Praia Formosa

Apesar dos avisos de forte agitação marítima emitidos pelas entidades oficiais, voltou a verificar-se, ao longo do dia de hoje, o desrespeito pela sinalização de segurança instalada na promenade da Praia Formosa, com vários utentes a ignorarem as indicações de risco de afogamento e as interdições temporárias de passagem.

Segundo testemunhas no local, verificam-se  várias pessoas posicionadas sobre rochas junto ao mar e em áreas delimitadas, algumas delas paradas ou a observar a agitação marítima, num contexto de ondulação e rebentação visíveis na linha de costa.

A situação ocorre num período marcado por vento forte e agitação marítima forte, condições que se fazem sentir desde ontem e que motivaram sucessivos apelos à população. A Protecção Civil, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a Capitania do Porto do Funchal alertaram para os riscos associados à aproximação ao mar, recomendando o afastamento das zonas costeiras, o cumprimento da sinalização existente e a adopção de comportamentos preventivos.

Avisos de agitação marítima e vento fortes actualizados por mais 24 horas

Com a manutenção dos avisos laranja e amarelos para a agitação marítima forte, cuja parte mais gravosa, segundo o IPMA, terá lugar entre as 15 horas de hoje e as 03h00 de amanhã, terça-feira, a Capitania do Porto do Funchal actualizou os seus avisos&nbsp;para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, até às 06h00 de 3 de Fevereiro.

Madeira começa semana com vento forte e aguaceiros

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

Apesar destes avisos, os registos fotográficos evidenciam a permanência de pessoas em locais expostos, nomeadamente sobre plataformas rochosas e junto à linha de água, contrariando as orientações das entidades responsáveis. As autoridades têm reiterado que a desobediência à sinalização e aos alertas pode colocar em risco a integridade física dos próprios e de terceiros, apelando à colaboração da população enquanto se mantiverem as condições meteorológicas e marítimas adversas.

