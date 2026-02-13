Congresso da hotelaria chega hoje ao fim

Termina hoje o 35.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que decorre no Porto desde quarta-feira. Oportunidade para ouvir de novo o presidente da AHP, Bernardo Trindade, o Presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, e a vice-presidente executiva AHP, Cristina Siza Vieira, que intervirão na sessão de encerramento.

De resto,, o último dia tem dois segmentos, o primeiro dos quais reservado à tecnologia e à inteligência artificial. Mais do que vantagem competitiva, a AHP julga que “são condição de sobrevivência”. Isto porque transformam a forma como se gere, decide e compete. Falam de eficiência real, personalização à escala e decisões baseadas em dados. Daí que vaticine que “quem adia esta integração perde margem, velocidade e relevância”.

“O novo Concierge é um Algoritmo” é o que propõe o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Partner LTPlabs, Pedro Amorim.

Um tema que dá lugar ao debate que parte do pressuposto que a “IA não respeita o sinal de ‘Do not Disturb’”. O vice-presidente da FiveElms Capital, Renato Morais; o CIO da Mercan Properties, Marco Correia; e CEO BAE Ventures, Henrique Veiga são os intervenientes na conversa moderada pela diretora executiva APDC - Digital Business Comunity, Sandra Fazenda de Almeida.

“Wake to Value: O Humano no Loop da IA”, é a proposta do Head of AI Slalom, Pedro Varela para fecho da vertente tecnológica da reflexão de três dias.

O 35.º Congresso da AHP fecha com a experiência do hóspede. “O hóspede mudou. Muito. E rápido. Expectativas elevadas, pouca paciência e tolerância zero à incoerência. A experiência começa antes da reserva e continua depois do check-out. Cada detalhe comunica, cada falha conta”, observa a associação.

Daí que explique “Como passar do Storytelling para o Storydoing?”, com Rodrigo Machaz a entrevistar o Fundador das Casas do Côro, Paulo Romão