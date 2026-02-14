Animais soltos condicionam trânsito na Avenida das Madalenas

Na manhã deste sábado a circulação na Avenida da Madalenas, no Funchal, foi condicionada pela presença de vários animais de criação, nomeadamente cabras e ovelhas, que se encontravam à solta na via.

O alerta chegou aos Bombeiros Sapadores do Funchal através da Protecção Civil, levando à mobilização para acompanhar a situação e garantir condições de segurança. A passagem dos animais obrigou os automobilistas a abrandar e a circular com especial cautela, gerando alguns transtornos no trânsito.

Segundo foi possível apurar, episódios deste género já ocorreram anteriormente naquela zona, motivo pelo qual voltaram a surgir preocupações entre quem ali circulava.

Entretanto, após contacto com o proprietário, que não se terá apercebido da saída dos animais, a situação foi resolvida e a circulação retomou a normalidade. De resto não é a primeira vez que tal sucede.