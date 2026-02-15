Obama condena comportamentos do ICE observados em "países autoritários e ditaduras"

O ex-presidente norte-americano Barack Obama condenou este sábado as operações da polícia federal de imigração dos Estados Unidos (ICE) em Minnesota, comparando-as a comportamentos observados em "ditaduras".

"O comportamento desviante de agentes do governo federal é profundamente preocupante e perigoso", afirmou Obama no 'podcast' do comentador político de esquerda Brian Tyler Cohen, referindo-se a comportamentos "que vimos no passado em países autoritários e ditaduras".

Em Minneapolis, maior cidade do estado de Minnesota, milhares de agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) e da polícia de fronteira realizaram nas últimas semanas rusgas que a Administração do Presidente Donald Trump apresenta como tendo como alvo criminosos.

Um grande número de imigrantes e vários cidadãos norte-americanos foram detidos antes do fim da operação, decretado na semana passada.

Dois cidadãos norte-americanos que tentaram opor-se ao ICE, Renee Good e Alex Pretti, foram mortos a tiro por agentes federais no mês passado, o que desencadeou uma onda de indignação e manifestações.

O ex-presidente democrata (2009-2017) havia já criticado as ações dos agentes do ICE no mês passado, apelando a uma "reação" dos cidadãos em defesa de valores fundamentais, que, segundo Obama, estão a ser "atacados".

No podcast transmitido no sábado à noite, Obama saudou a resistência contra as operações da polícia de imigração.

"São cidadãos que dizem, de forma sistemática e organizada: 'esta não é a América em que acreditamos', e 'vamos resistir, vamos ripostar com a verdade, com câmaras e com manifestações pacíficas'", afirmou.

"Este tipo de comportamento heroico e persistente por parte de pessoas comuns, apesar das temperaturas negativas, é o que nos deve dar esperança", acrescentou Barack Obama. "Enquanto tivermos pessoas que fazem isso, acho que vamos conseguir".

Tom Homan, braço-direito do Presidente Donald Trump, anunciou na quinta-feira o fim da operação em Minnesota. A oposição democrata continua a exigir amplas reformas no funcionamento do ICE, incluindo o fim das patrulhas aéreas, proibição de os agentes esconderem o rosto e obrigação de um mandado judicial antes da detenção de um imigrante.

Para o efeito, os líderes democratas no Congresso ameaçam não aprovar o projeto de financiamento de 2026 do Departamento de Segurança Interna (DHS).