Derrocada na Madalena do Mar
Pelas 12h15 deste sábado, 7 de Fevereiro, ocorreu uma derrocada perto de habitações no sítio do Passo, na Madalena do Mar, no concelho da Ponta do Sol.
Segundo um morador, os pedaços de rocha desceram pela encosta, ficaram aproximadamente a 120 metros de uma habitação e a cerca de oito metros de um poço de cimento.
No local da queda é possível observar lama e canas na base da cascata.
