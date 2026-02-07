 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Derrocada na Madalena do Mar

None
Fotos DR

Pelas 12h15 deste sábado, 7 de Fevereiro, ocorreu uma derrocada perto de habitações no sítio do Passo, na Madalena do Mar, no concelho da Ponta do Sol. 

Segundo um morador, os pedaços de rocha desceram pela encosta, ficaram aproximadamente a 120 metros de uma habitação e a cerca de oito metros de um poço de cimento. 

No local da queda é possível observar lama e canas na base da cascata. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo