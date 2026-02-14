Capitania volta a prolongar aviso para a costa da Madeira até domingo

A Capitania do Porto do Funchal voltou a prolongar o aviso de agitação marítima forte para a orla costeira da Madeira até às 06 horas do dia 15 de Fevereiro, alertando para ondas na costa Norte que podem atingir os 4 metros.

O aviso anterior vigorava até às 18 horas deste sábado.

De acordo com o novo comunicado, baseado em dados do IPMA, a Capitania alerta para ventos de Nordeste com rajadas que podem chegar aos 50 km/h no final do período, mantendo-se o perigo para a navegação e actividades lúdicas.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente: reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas", pode ler-se no aviso.

A autoridade relembra ainda que devem ser evitados "passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda".

"Praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas", é também desaconselhado.