Escolas da Região em directo na TSF Madeira no Dia Mundial da Rádio

A cidade do Funchal será palco esta sexta-feira, 13 de Fevereiro, das comemorações do Dia Mundial da Rádio de 2026, que vão decorrer sob o tema 'A Rádio e a Inteligência Artificial', proposto pela UNESCO.

A inciativa promovida pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, decorre com a colaboração da rádio TSF Madeira como parceira na transmissão da emissão comemorativa. A iniciativa envolverá alunos e professores de diversas escolas da Região, numa emissão especial coordenada e transmitida em directo pelo jornalista do DIÁRIO, Rúben Santos.

A programação contará com a participação de vários Clubes de Rádio escolares, que assumirão diferentes momentos de intervenção em antena ao longo da manhã. A Escola Básica 2/3 Dr. Horácio Bento de Gouveia abre a emissão, entre as 10 e as 10h20, com uma entrevista à secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes. Segue-se, das 10h25 às 10h45, a Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta, com uma entrevista ao professor doutor da Universidade da Madeira, Samuel Mateus.

Entre as 10h50 e as 11h10, a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol apresenta uma entrevista ao professor Fernando Pinho, coordenador do projecto de Inteligência Artificial naquela instituição de ensino. A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, da Ribeira Brava, intervém das 11h15 às 11h35, com uma entrevista ao subdiretor do DIÁRIO, Roberto Ferreira. A emissão encerra com a participação da Escola Secundária Francisco Franco, entre as 11h40 e as 12 horas, com uma entrevista ao psicólogo Júlio Pereira.

Outras iniciativas regionais que marcam este que é o quadragésimo quarto dia do ano, em que faltam 321 dias para o fim de 2026:

- 10 horas - O concelho de Câmara de Lobos assinala o Carnaval com um cortejo das escolas no centro da cidade de Câmara de Lobos;

- 10h30 - A UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta Madeira apresenta os resultados do Estudo da Violência no Namoro 2026, integrado no projecto ART'THEMIS+, na sua sede, na Av. Calouste Gulbenkian, Edifício 2000, 9º andar do auto silo;

- 11 horas - O concelho de São Vicente assinala o Carnaval com um desfile pelas principais artérias da vila, terminando no Jardim Municipal, onde haverá um momento de convívio com música e a tradicional distribuição de malassadas;

- 11 horas - O secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues, visita a empresa Connectin Software. A visita insere-se no 'Roteiro Empresas Exportadoras', que pretende dar a conhecer a actividade das empresas que mais contribuem para a criação de emprego e para a internacionalização da economia da Madeira e do Porto Santo;

- 12 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o campo de golfe do Palheiro Ferreiro, à Rua do Balancal, em São Gonçalo, Funchal;

- 14h30 - Carnaval Solidário - Foliões da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal desfilam pela Avenida Arriaga até ao Jardim Municipal, onde terá lugar um espectáculo;

- 15 horas - O Teatro Dós Emplastros, apresenta Peça de Teatro 'Terra Sem Nome' na Casa de Cultura de Câmara de Lobos;

- 15 horas - O secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues, recebe os administradores da empresa Premivalor para uma reunião de apresentação dos resultados da edição de 2025 do H-INNOVA – Health Innovation HUB, do inquérito dirigido às Startups do ecossistema H-INNOVA, bem como será apresentada a edição de 2026 do H-INNOVA – Health Innovation HUB (7.ª edição);

- 16h30 - O secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues, estará presente na apresentação da reedição da obra 'Luísa Marta', do escritor madeirense Horácio Bento de Gouveia, que acontece nos Claustros do Convento de Santa Clara, no Funchal;

- 17 horas - A secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, estará presente na sessão de abertura da conferência 'A Inteligência Artificial e a Rádio: Que Futuro?', que terá lugar no auditório do Museu da Casa da Luz;

- 18h30 -Prova das Sidras em São Roque do Faial;

- 19 horas - Apresentação do livro 'Cartas de Amor e Silêncio' do autor José Júlio no MAAMA - Museu de Arte Contemporânea da Madeira:

- Das 19 às 21 horas - Concerto Tuna D'elas no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha;

- 20 horas - A Comissão Política do Partido Socialista da Madeira reúne-se na sede regional do partido, na Rua da Alfândega.

Principais acontecimentos registados a 13 de Fevereiro, Dia Internacional do Preservativo e Dia Mundial da Rádio:

1668 - D. Afonso VI, ratifica em Lisboa um Tratado de Paz entre Portugal e Espanha - na sequência da Restauração da Independência portuguesa a 1 de dezembro de 1640, após a dinastia filipina (1580-1640) - que assina Carlos II de Espanha em Madrid a 5 de janeiro. O acordo teve a mediação de Carlos II de Inglaterra, que fica como garante da paz.

1692 - Massacre dos Scottish Highlanders, em Glencoe, na Escócia, após a recusa do juramento de fidelidade a Guilherme III de Inglaterra.

1883 - É fundada a Sociedade Cooperativa A Voz do Operário, que nos estatutos escreve, ser objeto da Sociedade "sustentar a publicação do periódico A Voz do Operário, órgão dos manipuladores de tabaco, desligado de qualquer partido ou grupo político", que nasceu a 11 de outubro de 1879.

1919 - É derrotada a chamada "Monarquia do Norte," proclamada no Porto, a 19 de janeiro, pela Junta de Paiva Couceiro.

1920 - A Suíça é admitida na Liga das Nações, que reconhece a "eterna neutralidade" da confederação.

1942 - Salazar encontra-se com o ditador espanhol general Franco, no Alcazar de Sevilha, para debaterem a neutralidade na II Guerra Mundial.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho entra em Budapeste, Hungria.

1949 - As eleições presidenciais são ganhas, como se previa, pelo candidato do regime Óscar Carmona. O candidato da oposição - Norton de Matos - desiste na véspera por não estarem reunidas as condições de liberdade exigidas a Salazar.

1963 - Entra em funcionamento o Estádio Universitário de Coimbra.

1965 - Uma brigada da PIDE assassina o general Humberto Delgado, de 59 anos, na localidade espanhola de Villanueva del Fresno, perto de Badajoz. O tiro fatal é disparado por Casimiro Monteiro, e a operação chefiada por Rosa Casaco.

1977 - Toma posse a Comissão Instaladora da Condição Feminina.

1980 - Os Estados Unidos regressam à Organização Internacional do Trabalho, que abandonaram em novembro de 1970.

1983 - Vaga de frio na Europa. Lisboa, com dois graus negativos, apresenta a temperatura mais baixa registada desde 1860.

1986 - A televisão britânica exibe as primeiras imagens, em 24 anos, do nacionalista negro sul-africano Nelson Mandela, detido pelas autoridades do apartheid desde 1962.

1991 - Guerra do Golfo. A aviação norte-americana bombardeia um abrigo antiaéreo em Bagdad.

1995 - O Presidente da República, Mário Soares, inaugura, nas cerimónias evocativas do 30º. aniversário do assassínio do general Humberto Delgado por agentes da PIDE, em Villanueva del Fresno, Espanha, o monumento, um dolmen em xisto, de homenagem a Humberto Delgado (1906-1965).

1998 - Hugo Inácio, adepto do Benfica, principal arguido no "caso very light", vê confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) uma pena de quatro anos de prisão por homicídio por negligência grosseira. A primeira sentença, lida a 14 de fevereiro de 1997, ficou sem efeito depois de STJ ter decidido mandar repetir o julgamento por "insuficiência da matéria de facto", dando provimento a um recurso do Ministério Público, que defendia penas mais severas.

2000 - É publicada a última "tira" dos Peanuts, um dia depois da morte do seu criador, o "cartoonista" norte-americano Charles Schulz.

2003 - Ignacio Gracia Arregui, ou Iñaki de Renteria, de 47 anos, dirigente espanhol da organização separatista Basca ETA entre 1992 e 2000, é condenado a 10 anos de prisão pelo Tribunal Correcional de Paris, França.

2004 - O diário norte-americano USA Today revela que os serviços secretos norte-americanos admitiam a possibilidade de não se encontrarem armas de destruição maciça no Iraque, três meses antes do início da guerra.

2004 - Início da comercialização do concurso Euromilhões, em França, Espanha e no Reino Unido.

2006 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, promulga a nova Lei das Rendas, que vem substituir o anterior regime de 1990, e que determina que as rendas "congeladas" serão atualizadas por um período padrão de cinco anos para valores de mercado, calculados com base no valor do imóvel.

2007 - É concluído um acordo de princípio nas negociações a seis -- Coreia do Sul e do Norte, China, Estados Unidos, Japão, e Rússia -, em Pequim, China, sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. Pyongyang compromete-se a iniciar, num prazo de dois meses, o desmantelamento das instalações nucleares, em troca de ajuda económica e energética. Washington promete retirar a Coreia do Norte da lista de países apoiantes do terrorismo e levantar as sanções comerciais, se Pyongyang respeitar o acordo.

2007 - A justiça espanhola condena a 467 anos de prisão Belén González Peñalva, membro da organização separatista basca ETA, pelo atentado de 1985, em Madrid, em que morreu um cidadão norte-americano e ficaram feridas 17 pessoas.

2008 - Uma mulher recebe um rim do marido, no primeiro transplante com um dador vivo sem relação de consanguinidade realizado em Portugal, entre cônjuges, no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras. A intervenção cirúrgica é liderada pelo cirurgião António Pina.

2014 - Os deputados belgas aprovam em definitivo uma lei que alarga o campo legal da eutanásia a menores atingidos por uma doença incurável, sem fixar uma idade mínima, "numa situação médica sem esperança e em constante e intolerável sofrimento que não pode ser suavizado e que provocará a morte a curto prazo".

2014 - O Governo aprova uma proposta de lei que procede a alterações ao Código do Trabalho, no que diz respeito à cessação do contrato por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação, mas sem acordo entre os parceiros sociais, passam a existir cinco critérios objetivos: avaliação do desempenho, menores habilitações académicas, onerosidade da manutenção do vínculo, menos experiência profissional e menor antiguidade na empresa.

2017 - A imagem do assassinato do embaixador russo na Turquia, por um polícia, captada pelo fotógrafo turco Burhan Ozbilici, vence o World Press Photo 2017.

2017 - A cantora britânica Adele Laurie Blue Adkins, Adele, vence cinco prémios da 59.ª edição dos Grammy, incluindo os três principais: álbum do ano, com "25"; melhor gravação e melhor canção do ano, com "Hello", entregues no Teatro Microsoft de Los Angeles, Estados Unidos.

2018 - As autoridades sul-africanas proclamam o estado de catástrofe natural em todo o país devido à seca histórica que assola a África do Sul há vários meses a região da Cidade do Cabo, ameaçada de ficar sem água potável.

2021 - O economista, de 73 anos, Mario Draghi toma posse como primeiro-ministro de Itália e é encarregado de formar governo após a crise desencadeada pela renúncia ao cargo de Giuseppe Conte, em 26 de janeiro.

2021 - O Senado dos Estados Unidos absolve o ex-Presidente, Donald Trump, de incitação à revolta no Capitólio, em Washington, que causou cinco mortes, pondo fim ao processo de destituição.

2023 - O coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica, Pedro Strecht, anuncia que enviou para o Ministério Público 25 casos de entre os 512 testemunhos validados relativos a 4.815 vítimas desde que iniciou funções em janeiro de 2022.

2023 - A Presidente da Moldova, Maia Sandu, acusa a Rússia de planear um golpe de Estado no país com a ajuda de cidadãos da Bielorrússia, Sérvia e Montenegro treinados por militares para levar a cabo ações violentas disfarçadas de protestos.

2025 - O ciclista Iúri Leitão é medalha de ouro na corrida por pontos dos Campeonatos da Europa de ciclismo de pista, em Heusden-Zolder, Bélgica.

