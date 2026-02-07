Dia de reflexão eleitoral com chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com céu geralmente muito nublado e com períodos de chuva, em geral fraca, mais frequente na parte oeste e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento será moderado a forte (20 a 40 km/h) de oeste/sudoeste, soprando forte (35 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 70 km/h e 90 km/h respetivamente, entre o meio da manhã e o final da tarde, rodando para noroeste e enfraquecendo no final do dia.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 16ºC de mínima e os 20.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 16.ºC de mínima e os 19.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva, em geral fraca, em especial a partir da tarde. O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante oeste.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 4 a 5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo 2,5 a 3,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 18 e 19.ºC