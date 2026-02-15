Moscovo ataca infra-estruturas ferroviárias nas zonas de Dnipropetrovsk e Odessa
A Rússia prossegue a campanha de ataques contra a logística ucraniana e atacou na noite passada infraestruturas ferroviárias nas regiões de Dnipropetrovsk e Odessa, nas zonas centro-leste e sul da Ucrânia, informou o ministro de Desenvolvimento ucraniano, Oleksí Kuleba.
Em Odessa, o ataque causou danos numa garagem e num edifício da companhia ferroviária nacional. Na garagem ocorreu um "incêndio massivo" ao pegar fogo a um vagão tanque, segundo o ministro.
Kuleba não deu pormenores sobre a infraestrutura danificada pelos russos em Dnipropetrovsk, mas explicou que este bombardeamento não afetou o tráfego ferroviário e não causou vítimas.
"A Rússia ataca sistematicamente a nossa logística", disse o ministro na mensagem sobre o ataque, publicada nas suas redes sociais.
Kuleba disse que estes alvos não são de natureza militar e atribuiu os ataques à intenção da Rússia de "paralisar a economia" das regiões que bombardeia.