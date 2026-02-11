Chega quer "avaliação urgente" da segurança das infra-estruturas públicas

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República deu entrada de um projecto de resolução que recomenda ao governo a verificação urgente da segurança estrutural das infra-estruturas públicas críticas em todo o território nacional, na sequência dos riscos acrescidos provocados pelo envelhecimento das estruturas e pelos fenómenos meteorológicos que têm assolado o país.

A iniciativa visa garantir uma resposta tecnicamente qualificada do Estado, defendendo a realização de avaliações sistemáticas e independentes ao estado de pontes, barragens e outras infra-estruturas essenciais, bem como a implementação de um plano nacional de intervenção preventiva e reabilitação prioritária, com financiamento adequado, calendarização rigorosa e total transparência.

O Chega sublinha ainda a necessidade de articulação efectiva entre administração central, autarquias e entidades concessionárias, colocando a segurança das populações acima de constrangimentos burocráticos ou adiamentos administrativos

Para o deputado Francisco Gomes, coordenador do Chega na Comissão de Infra-estruturas, Habitação e Mobilidade, a segurança das infra-estruturas é uma matéria que exige responsabilidade e acção imediata. "A prevenção tem de preceder a tragédia. Não podemos esperar que uma falha estrutural provoque isolamento de populações ou perda de vidas para agir", afirmou.

O parlamentar reforça que o Estado não pode continuar a gerir o risco por inércia, mas tem de ter uma postura proactiva. "Pontes, barragens e infra-estruturas críticas não podem ficar reféns do adiamento. A segurança coletiva e a coesão territorial impõem uma auditoria técnica séria, independente e urgente", concluiu.