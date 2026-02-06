General russo das secretas baleado por desconhecido em Moscovo

Um militar de 'alta patente' das Forças Armadas da Federação Russa foi hoje baleado várias vezes num prédio de habitação no noroeste de Moscovo e foi transportado para um hospital, anunciaram as autoridades russas.

"Uma pessoa não identificada disparou vários tiros" contra o general Vladimir Alekseyev, funcionário do serviço de inteligência militar da Rússia, e "a vítima foi hospitalizada", lê-se em comunicado.

Alekseyev, de 64 anos, destacou-se durante operações 'secretas' na Síria, onde a Rússia interveio militarmente em 2015 contra jihadistas e em apoio ao regime do deposto ditador Bashar al-Assad.

O militar alvejado é o 'braço direito' do general Igor Kostyukov, chefe da inteligência militar russa (GRU), o qual liderou a delegação russa nas recentes negociações entre Moscovo e Kiev em Abu Dhabi, realizadas com a presença de mediadores norte-americanos, para a resolução do conflito com a Ucrânia.

Desde o início da invasão russa de território ucraniano, em 24 de fevereiro de 2022, vários generais russos, autoridades locais e figuras públicas que apoiavam o conflito foram mortos em explosões em território russo ou na Ucrânia ocupada, tendo alguns desses eventos sido reivindicados por Kiev.